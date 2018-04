Firea vrea sa interzica vanzarea cainilor si pisicilor in pet-shopuri Un proiect pus in dezbatere publica de Primaria Capitalei prevede interzicerea vanzarii de caini si pisici in pet-shopuri. Mai multe despre caini, vanzare, pisici, gabriela firea, pet shop Politica citeste mai mult

