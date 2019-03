Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, i-a adresat ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu, rugămintea de a o sprijini în implementarea unui proiect privind microbuze şcolare.

„Doar o propunere am să-i aduc la cunoştinţă doamnei ministru Ecaterina Andronescu şi însoţită de rugămintea de a ne sprijini pentru implementarea unui proiect care considerăm că va ajuta la fluidizarea traficului sufocant din Capitală şi bineînţeles ne va ajuta şi pe noi în lupta împotriva poluării. (...) Am demarat un proiect pilot, suntem pe cale de a finaliza la Şcoala 195 din sectorul 3 al Capitalei, care are aproape 2.500 de elevi, una... citeste mai mult

acum 28 min. in Actualitate, Vizualizari: 9 , Sursa: Azi in