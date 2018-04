Avand in vedere informatiile false colportate in mediul online de consilierii generali ai opozitiei care fac referire la proiectele actualei administratii, Primarul General, Gabriela Firea, transmite urmatorul mesaj:

"Suntem in Saptamana Patimilor si aleg sa nu mai raspund dezinformarilor si calomniilor de orice fel, din respect pentru romani si pentru bucuresteni, insa imi voi rezerva dreptul ca, dupa Sfanta Sarbatoare a Pastilor, a Invierii, sa raspund concret, cu argumente si cifre, tuturor acestor atacuri... citeste mai mult

