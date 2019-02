“Eu nu plec la nicio formaţiune politică. Sunt membru PSD. Probabil că mă vor da afară, pentru că oamenii care vorbesc lucruri adevărate s-a văzut că nu prea sunt apreciaţi. Eu mai sper până în ultimul moment că totuşi şi colegii mei îşi vor da seama că domnul Dragnea face atât de mult rău nu doar ţării, cât şi partidului. PSD poate fi salvat pentru că are şi oamenii integri, are şi oameni serioşi, generoşi faţă de români, are oameni solidari cu problemele românilor, nu sunt doar oameni care vor să salveze propria situaţie şi propria piele. Nu sunt un traseist şi nu voi pleca la un alt partid”, a spus Firea. Ea a... citeste mai mult

