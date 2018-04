„Eu sunt la al patrulea Guvern ca primar general. Am lucrat pe timpul lui Cioloş, am lucrat pe timpul Guvernului Grindeanu, apoi Mihai Tudose, iar acum, de departe, şi nu o spun pentru că este doamnă, este un cu totul alt stil de lucru, cu totul altă eficienţă a muncii, o cu totul altă preocupare pentru proiectele aceastea care fac viaţa mai bună. Aştept cu interes, şi puţină îngrijorare, ce decizie se va lua la nivelul Ministerului Transporturilor, cu privire la Centura ocolitoare a Capitalei. Timpul nu mai are răbdare”, a declarat Gabriela Firea, vineri seara, la Antena 3.... citeste mai mult

acum 57 min. in Social, Vizualizari: 39 , Sursa: Mediafax in