Firea a transmis că nu este colegial ca aceştia să transmită înformaţii pe surse:

"M-a dezamăgit faptul că există unii colegi care nu au curaj sa spună lucruri in Bpn sau CexN, si le transmit pe surse presei. Faptul ca transmitem prin surse din presa nu cred ca e corect, colegial. Am vazut ca se induce ideea ca eu şi doamna Andronescu am porni un razboi impotriva domnului presedinte Dragnea ...Toata saptămâna m-am ocupat cu deszapezirea", a mai punctat Firea.

Zilele trecute, la un alt post de televiziune,Gabriela Firea a anunțat că nu ia în calcul vreo candidatură la prezidențiale, ci se gândește dacă va candida pentru al doilea mandat de primar al Capitalei. Cert e că va... citeste mai mult

azi, 14:48 in Politica, Vizualizari: 34 , Sursa: Realitatea in