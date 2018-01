Firea, despre o posibila candidatura la prezidentiale: Nu renunt la mandatul de edil chiar daca imi cere partidul Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea punctand ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul.

Politica Firea a precizat ca le-a cerut colegilor sai de partid sa nu mai fie pusa in sondaje deoarece "sub nicio... citeste mai mult

azi, 15:53