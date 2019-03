Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri că nu are nimic împotriva finanţării în continuare de către Municipalitate a adăpostului destinat victimelor violenţei domestice, coordonat de Asociaţia Anais, dar că Primăria are în acest moment un buget "de subzistenţă".

"În ceea ce priveşte solicitarea Anais de a continua proiectul pe care l-a avut până acum cu DGASMB, eu nu am nimic împotrivă, doar că aşa cum am comunicat noi nu avem buget în acest moment. Suntem la un buget de subzistenţă, pur şi... citeste mai mult

acum 56 min. in Actualitate, Vizualizari: 18 , Sursa: Jurnalul National in