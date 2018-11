„Mi-aştept sentinţa. Aştept să fim convoncaţi la CEx. Prea mari surprize nu vor fi. Am înţeles că situaţia mea e decisă şi că se doreşte să rămân fără funcţii politice, preşedinte PSD Bucureşti şi Ilfov”, a declarat Gabriela Firea.

”De pe 2 septembrie, de la CEx-ul de la Neptun, unde am avut pentru prima oară alt punct de vedere decât domnia sa, de aproape o sută de zile, domnul Dragnea are o singură preocupare: cum să o înlăture pe Gabriela Firea. Nu cred că este normal. (...) Sunt convinsă că nu va convoca Comitetul Executiv decât atunci când va avea cu siguranţă voturile necesare... citeste mai mult

