Firea: Cu Viorica Dancila am rezolvat in doua saptamani ce nu am rezolvat cu doua guverne anterioare Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri seara ca relatia cu Guvernul Dancila este una foarte buna, precizand ca proiecte care au stagnat multa vreme, in timpul altor guvernari, cum ar fi cel al spitalului metropolitan din Bucuresti, au putut fi rezolvate in doua saptamani.

azi, 00:24