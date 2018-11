Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marţi, înaintea şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, că, în conformitate cu statutul partidului, niciun social-democrat nu poate fi exclus dacă îi susţine pe cetăţeni.

"Am citit statutul din scoarţă în scoarţă şi nu am găsit niciun articol care să spună că un membru PSD, cu sau fără funcţie, poate să fie exclus din partid dacă îi susţine pe cetăţeni. Eu am găsit, în schimb, foarte multe articole în care se scrie negru pe alb că principala noastră datorie, în primul rând ca români şi mai apoi ca membri de partid, este faţă de români. Asta... citeste mai mult