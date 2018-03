Premierul Sorin Grindeanu incepe sa numeasca in echipa sa proprie de la Guvern persoane cu care a lucrat in trecut. » » » Marti, Grindeanu a semnat numirea a doi consilieri: Marius Nica - fost ministru al Fondurilor Europene, coleg cu Grindeanu in...

Curierul National, 15 Februarie 2017