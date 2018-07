Grupul italian are capacitatea de a-şi exporta şi a-şi aplica expertiza şi cultura în toată lumea, în cele 20 de şantiere pe care le are, pentru orice fel de produs sau serviciu. Graţie experienţei de 230 de ani în construcţia de nave, Fincantieri a dobândit reputaţie şi experienţă în toate domeniile, intrând pe pieţe noi şi construind poveşti de succes.

Una dintre poveştile de succes are ca pornire anul 2008. La acel moment, Fincantieri a decis să intre pe piaţa americană ca parte a strategiei de globalizare şi diversificare şi ca răspuns la dorinţa Marinei SUA de a adopta cele mai mai bune practici pentru şantierele sale. Compania italiană a achiziţionat Manitowoc Marine... citeste mai mult