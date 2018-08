Ministerul Finantelor a plasat astazi obligatiuni de tip benchmark, scadente in 21 luni, in valoare de 1,482 miliarde lei, la un randament mediu de 6,87% pe an. Valoarea anuntata initial a licitatiei era de 700 milioane lei. Bancile au depus cereri...

Financiarul, 5 Ianuarie 2012