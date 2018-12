Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş lucrează intens pentru a restitui taxa auto celor care şi-au depus dosarul, până la sfârşitul acestui an. Cu toate că nu are personal în plus necesar acestei sarcini, finanţiştii nu au de ales decât să rezolve problema în intervalul menţionat.

De asemenea, finanţiştii au preluat şi capitolul contribuabililor mijlocii, însă tot fără suplimentarea numărului angajaţilor, aşa că sfârşitul de an i-a prins în muncă la cote maxime. Ioan Popa, şeful adjunct al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş, a explicat: „Avem activităţi intense cu restituirea taxei auto, înmatriculare, timbru de mediu. E...