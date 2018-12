Încasările la bugetul de stat, precum şi la celelalte bugete, au fost peste planul stabilit de la centru. Astfel, la toate categoriile s-au înregistrat sume pe plus în luna noiembrie, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform analizei Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş.

Vestea bună este că instituţia judeţeană şi-a realizat planul de încasări, impus pe tot anul, încă de luna trecută. În consecinţă, va fi pe plus la final de an: „Situaţia comparativă pe noiembrie 2018, faţă de aceeaşi lună a anului trecut, este una bună, atât la nivelul Bugetului consolidat al statului, cât şi la nivelul tuturor celorlalte... citeste mai mult