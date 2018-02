Anul 2018 este volatil din punctul de vedere al nevoilor de finanţare ale statului, ca şi anii trecuţi, distribuţia ne­voilor de finanţare fiind neuniformă, cu vârfuri de plată de 7-8 mld. lei, dar şi luni în care sumele care ajung la scadenţă sunt sub 1 mld. lei. În ianuarie, a fost cel mai mare vârf de plată din acest an, de 8,5 mld. lei.

Ministerul Finanţelor va avea o mi­siune destul de dificilă în vara acestui an în condiţiile în care are două vârfuri de plată în iunie şi în iulie.

În iunie 2028, ajung la maturitate titluri de aproximativ 8 miliarde de lei, din care cea mai mare parte reprezintă euro­bonduri scadente de 1,5 miliarde de euro (echivalentul a... citeste mai mult