Finantari firme 2018: Antreprenorii pot alege din sase programe lansate astazi. Este inclus si Start-up Nation Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a publicat schemele de implementare pentru sase programe de finantare din fonduri nationale. Programele au fost lansate in dezbatere publica , pe site-ul Agentiei pentru Implementarea Programelor si Proiectelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (AIPPIMM).

Printre cele sase programe lansate de MMACA pentru a oferi finantare firmelor in 2018, se numara si Start-up Nation, programul care a inregistrat cele mai multe accesari anul trecut. Si in acest an, atat antreprenorii din mediul... citeste mai mult