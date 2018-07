Finantari de pana la 80%, in baza subventiilor APIA, cu aprobare intr-o singura zi BCR pune la dispozitia fermierilor finantari de pana la 80% din valoarea subventiilor pe care urmeaza sa le incaseze de la APIA, in cadrul Schemei de plata unica pe suprafata (SAPS), Platilor Redistributive, cat si in cadrul Masurilor compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole.

Creditele pot fi contractate prin toate cele 508 unitati teritoriale BCR. Banca vine in intampinarea micilor fermieri cu un proces simplificat, care permite, aprobarea creditului intr-o singura zi, astlfel incat acestia sa poata...