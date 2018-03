Finantare de 33.000 de euro pentru o afacere nonagricolã

Vasluienii care vor sã îsi deschidã o afacere nonagricolã au la dispozitie un program de finantare pe fonduri nerambursabile. Proiectul „Start up Yourself se adreseazã persoanelor cu vârsta între 18 si 64 de ani, care nu mai detin o firmã. Fiecare plan de afacere cîstigãtor va fi finantat cu suma de 33.000 de euro.

Vineri, 23 martie 2018, la ora 11.00, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã (ADI) ‘Euronest’ a organizat o intalnire de informare a cetãtenilor cu privire la proiectul ‘Start up Yourself’. Evenimentul a avut... citeste mai mult