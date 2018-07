În acest an, nu mai putin de sase lãcase de cult si o organizatie non-guvernamentalã din Bârlad vor putea primi bani de la bugetul local fie pentru lucrãri de consolidare si reabilitare, fie pentru derularea unor proiecte. Deja, luna trecutã, consilierii locali au alocat 142.500 lei pentru sase biserici si alti 7.500 lei pentru o asociatie.

Asa cum se intamplã peste tot in tarã, in urmã cu ceva timp, si in Barlad a fost aprobat Regula mentul privind regimul finantãrilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitãti nonprofit de interes local. În baza acestuia, in luna ianuarie, alesii locali au avizat favorabil solicitarea Asociatiei ‘Myosotis’, ONG infiintat... citeste mai mult