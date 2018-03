Avertismentul Autorităţii ruse pentru comunicaţii (Roskomnadzor) a fost transmis după o decizie a Curţii Supreme de Justiţie de la Moscova împotriva companiei care gestionează Telegram.

În acest context, creşte miza disputei pe care fondatorul Telegram, Pavel Durov, o are cu Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB), succesorul KGB, punând sub semnul întrebării şi iniţiativa Telegram de a investi 850 de milioane de dolari pentru lansarea unei criptomonede, observă cotidianul Financial Times.

