"Echipa de analişti a cotidianului Financial Times a anticipat destul de precis evoluţiile pentru 2017. Dar nu a fost perfect. (...) În total, FT a răspuns corect la 15 dintre cele 19 întrebări privind evoluţiile pentru 2017", scriu editorialiştii înainte de a formula previziuni pentru anul 2018.

La întrebarea dacă Theresa May va rămâne prim-ministru al Marii Britanii în 2018, analistul Sebastian Payne a răspuns: "Da. Doamna May şi-a pierdut cea mai mare parte a autorităţii prin convocarea alegerilor... citeste mai mult

ieri, 20:56 in Externe, Vizualizari: 40 , Sursa: Mediafax in