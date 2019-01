Jurnaliştii de la Financial Times anticipează că în 2019 procesul Brexitului va fi oprit, iar preşedintele american Donald Trump va fi pus sub acuzare.

Va fi oprit Brexitul?

"Marea Britanie va reuşi, în al 12-lea ceas, să se salveze de la acest act de automutilare. Brexit înseamnă Brexit, a spus în 2016 Theresa May, dar după doi ani de dispute înverşunate nici măcar partidul premierului nu reuşeşte să se pună de acord ce înseamnă în practică acest lucru", consideră comentatorul Philip Stephens.

Va deveni liderul Partidului Laburist Jeremy Corbyn