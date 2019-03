Finaliștii World Car of the Year 2019: Audi e-tron, Jaguar I-Pace și Volvo V60 se bat pentru trofeu

Salonul Auto de la Geneva tinde să devină reperul anunțurilor importante din industria auto. Cel mai important eveniment anual de tip expozițional din industria europeană găzduiește de câțiva ani festivitatea de decernare a trofeului pentru Mașina Anului în Europa (Car of the Year sau COTY), care în acest an a fost primit de Jaguar I-Pace, primul SUV cu sistem electric de propulsie care reușește să intre în grațiile juriului. Ei bine, tot în timpul Salonului de la Geneva sunt anunțați finaliștii celeilalte competiții majore de profil: World Car of the Year (WCOTY).

Anul acesta, juriul care votează mașinile din cadrul World Car of the Year... citeste mai mult

acum 34 min. in Auto, Vizualizari: 9 , Sursa: Automarket in