Jucătorii echipei FC Botoşani sunt pregătiţi pentru cel mai important meci din acest sezon. Pentru a fi siguri că îşi păstrează locul 6 în Liga 1 Betano, poziţie care îi asigură prezenţa în play-off, duminică, de la ora 17:00, trebuie să o învingă la Ovidiu pe Viitorul, principala contracandidată.

„Am ajuns în postura de a juca cel mai important joc al etapei, finala pentru play-off. Am ajuns aici datorită parcursului nostru foarte bun. Am câştigat punctele cu sudoare, determinare, cu sacrificiu şi am ajuns în postura de a juca cel mai important joc al nostru. Întâlnim o echipă foarte... citeste mai mult

