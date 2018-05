Pe 26 mai, la Kiev, va avea loc finala Ligii Campionilor, Liverpool - Real Madrid. Se anunță a fi una dintre cele mai spectaculoase finale a ultimilor ani, în teren afându-se jucători de clasă mondială, precum Salah și Ronaldo, iar pe bancă antrenori pe măsură, Jurgen Klopp și Zinedine Zidane.

Mulți se întreabă dacă Liverpool va avea forța să o învingă pe Real Madrid, câștigătoarea ultimelor două ediții ale Ligii Campionilor. Răspunsul pare a fi unul pozitiv, cel puțin asta rezultă dintr-o eroare incredibilă a celor de la UEFA.

First we saw that Liverpool vs Roma tickets hours before the Semi-final draw and now this.

Uefa is corrupt pic.twitter.com/93o80OeC7z

