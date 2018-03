S-a impus argentinianul în trei seturi, 6-4, 6-7, 7-6, salvând trei mingi de meci pe serviciul lui Federer. Liderul mondial a suferit prima înfrângere a anului la a 18-a partidă.

Nu degeaba lui Federer i se spune The GOAT – Greatest of All Time. Este cel mai bun din toate timpurile, iar cele 17 victorii consecutive din 2018, record pentru tenimsmenul din Basel, întăresc această idee. Însă cum în sport nu s-a inventat automatul de produs victorii, şi Federer are momentele lui de slăbiciune. Contra lui Del Potro, FedEx a avut trei mingi de meci în setul decisiv, la 5-4, pe serviciul său.... citeste mai mult

