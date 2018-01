In perioada 18 - 20 ianuarie 2018 Complexul Sportiv Floreasca din capitala a gazduit Campinatul National de scrima - sabie rezervat juniorilor. Slobozia a fost reprezentata de 13 juniori, proveniti de la cluburile CSM Unirea Slobozia (5 sportivi) si Club Sportiv Scolar Slobozia (8 sportivi). La start s-au aliniat 51 de sportivi, reprezentand cluburile din tara.

Debut foarte bun pentru tinerii scrimeri ialomiteni, care inca din prima confruntare a anului cuceresc trei medalii: una de aur, una de argint, una de bronz.

In premiera, in finala probei individuale s-au intalnit doi sportivi ai CSM Unirea Slobozia, respectiv George Dragomir si Ravan Stanescu, victoria... citeste mai mult

azi, 05:18 in Locale, Vizualizari: 32 , Sursa: Ialomita in