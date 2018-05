Joi, 17 Mai, 00:33

Jucătorii de la OM sunt foarte dezamăgiți după ce au pierdut meciul cu Atletico Madrid din finala Europa League, scor 0-3. Bouna Sarr, Florian Thauvin și Adil Rami au găsit explicațiile acestui eșec usturător.

"Nu trebuie să ne ascundem în spatele faptului că l-am pierdut pe Payet, unul dintre liderii noștri. Nu de asta am pierdut. Ok, Dimitry e unul dintre cei mai tehnici jucători, dar trebuie să recunoaștem că am dat peste o echipă cu experiență, obișnuită cu finalele. Suntem dezamăgiți că am pierdut această finală și că nu reușim să ridicăm trofeul",