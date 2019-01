State Theatre New Jersey - ultimul act al turneului Orchestrei Naționale Simfonice a României în Statele Unite ale Americii, o minunată aventură artistică pe care tinerii muzicieni români au trăit-o pe scene din Florida, Michigan, New York și New Jersey alături de dirijorul Cristian Măcelaru, violoncelistul Andrei Ioniță și legendarul trompetist Wynton Marsalis alături de Jazz at Lincoln Center Orchestra.

Aplauze, urale, amintiri de neșters și, deja, serioase gânduri de revenire.

În perioada 6-16 ianuarie