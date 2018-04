Final Four-ul Ligii Campionilor, special pentru Mehmedovic

sursa foto Digisport

Majda Mehmedovic şi Cristina Neagu au un statut special în lotul lui CSM Bucureşti: sunt singurele care au evoluat în toate cele patru ediţii ale Final Four-ului Ligii Campionilor de până acum. Mehmedovic are două medalii de campioană a Europei, una cu Buducnost Podgorica, cealaltă cu "tigroaicele", relatează Digisport.ro.

"Simt emoţia în stomac şi abia aştept să mergem din nou în Ungaria pentru Final Four. Nu am ratat niciun Final Four, de când există el", a declarat în exclusivitate pentru Digi Sport extrema stânga din Muntenegru. CSM Bucureşti va juca în semifinalele... citeste mai mult

