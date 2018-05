Sambata, 12 Mai, 21:53

Nora Mork (27 de ani) nu poate evolua în Final Four-ul Ligii Campionilor din cauza unei accidentări, dar a trăit intens victoria Gyor-ului cu CSM București, 26-20, de pe banca de rezerve.

Finala mică a Ligii Campionilor se joacă duminică de la 16:15, între CSM București și Rostov-Don; Marea finală se joacă între Gyor și Vardar, de la ora 19:00. "Mi-am dorit din tot sufletul să stau pe bancă. Am avut loc doar din cauza faptului că lotul nostru este decimat, nu erau suficiente jucătoare pentru a umple foaia de joc.

Am simțit meciul la fel ca din teren, nu pot explica în cuvinte cât de fericită am fost. Nu sunt foarte nefericită că nu am jucat. Dacă aș...