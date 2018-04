Un ofiter SPP s-a impuscat in piept, in Bucuresti. Barbatul a murit la spital Barbatul care s-a impuscat in piept, in timp ce era pe strada, in zona Tineretului-Sincai din Capitala, a murit la Spitalul "Bagdasar-Arseni”. Purtatorul de cuvant al...

9am, 10 Mai 2017