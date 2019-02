Judecătoria Sectorului 1 a finalizat astazi cercetarea judecatoreasca in dosarul in care fostul tenismen Ilie Nastase este acuzat de conducere sub influenta bauturilor alcoolice si sustragere de la prelevarea de probe. Prima decizie va fi anuntata pe 27 februarie.

Ilie Nastase a cerut judecata in procedura simplificata, recunoscând faptele, iar instanta a admis cererea. Fostul jucator de tenis a spus ca este de acord cu munca in folosul comunitatii. „Regret foarte mult situaţia. Am şi eu o familie, copii şi regret”, a spus Ilie Nastase.

„Este şi culpa domnului Năstase şi a organelor de poliţie. A avut o atitudine sinceră. A... citeste mai mult

