Francezul Arsene Wenger şi-a anunţat plecarea de la Arsenal Londra, plecare care va avea loc la finalul acestui sezon.

"După o lungă analiză am decis să pun capăt celei mai frumoase perioade din viaţa mea. Acesta va fi ultimul meu sezon pe banca lui Arsenal. Le mulţumesc tuturor oamenilor cu care am lucrat, fanilor, celor din staff. Le sunt recunoscător pentru tot. A fost o onoare să servesc acest club. Le cer fanilor să rămână aproape de club în continuare, indiferent de ce va urma!", a precizat Wenger.

Wenger are 68 de ani şi a câştigat 17 trofee cu Arsenal, între care teri titluri de campion.

citeste mai mult

azi, 12:31 in Sport, Vizualizari: 39 , Sursa: Adevarul in