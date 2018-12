REVERENTA… La finalul unui an care va rămâne în istoria Hușului, drept Anul Centenar al Colegiului Național “Cuza Vodă”, dascălii instituției au transmis mulțumiri celor care au trăit la aceeași intensitate cu elevii și profesorii, toate momentele de excepție de peste an.

“Anul 2018 a fost un an de referință pentru Colegiul Național „Cuza Vodă”. Credem că am onorat cum se cuvine împlinirea a 100 de ani de la înființarea sa și acum, în pragul unui nou an și al unui nou secol pentru liceu, avem... citeste mai mult