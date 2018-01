Filosoful Pascal Bruckner la Cluj-Napoca

Institutul Francez din Cluj-Napoca vă invită la conferinta-dezbatere « L’Europe face à l’Islam radical et à l’Empire russe » sustinuta de Pascal BRUCKNER, scriitor si filosof de renume international.

Marti 6 februarie, ora 18

Sala Jean Monnet

Facultatea de Studii europene, str. Emmanuel de Martonne nr. 1. Conferința se va desfășura în limba franceză și va fi urmată de o sesiune de autografe. Evenimentul este organizat in parteneriat cu Centrul de reusita universitara al Universitatii Babes-Bolyai. Moderatori: Sergiu Mișcoiu și Xavier Leroux.

Va asteptam cu drag si va rugam sa difuzati infomatia in... citeste mai mult

acum 22 min. in Locale, Vizualizari: 17 , Sursa: Napoca News in