Filosoful Mihai Şora a comentat ironic schimbările de prim-ministru din ultimul an, reamintind că a spus în trecut faptul că îşi doreşte un premier „din specia homo sapiens“.

Acesta a scris într-o postare pe Facebook că acum s-ar mulţumi şi cu o oaie la Palatul Victoria.

„Ultima dată, am spus că mi-aş dori un Premier din specia homo sapiens. Lumea a râs, crezând pesemne că mă gândesc la Einstein sau la Făt-Frumos. Între timp, am devenit realist: m-aş mulţumi şi cu o oaie“, a scris Mihai Şora pe contul său de Facebook. Filosoful îşi încheie continuă... citeste mai mult