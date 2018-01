THE VR CINEMA, unul dintre primele cinematografe de realitate virtuală din lume și primul din România, va găzdui pe 25 februarie o dezbatere despre filosofia tehnologiei și imaginație, pornind de la serialul Black Mirror. Acest eveniment se înscrie în seria de inițiative La nuit des idees. Cu tematica Power to the Imagination, Institutul Francez organizează o serie de inițiative culturale în marile orașe ale lumii.

Black Mirror este serialul SF produs de Netflix, la sfârșitul anului trecut fiind lansat cel de-al patrulea sezon. Debutând cu un episod în... citeste mai mult

