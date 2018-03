Filmul unei duble TRAGEDII din lumea buna a Iasului! Au murit exact ca intr-o CAMERA de GAZARE! Detaliile sunt CUMPLITE!

Tragedie la Iasi. Un profesor cunoscut si un amic de-al sau au fost gasiti morti intr-o anexa • Nimeni nu poate intelege cum s-a putut produce o asemenea nenorocire, insa totul are o explicatie logica • Tragedia putea fi mult mai mare, avand in vedere ca inca trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale • Politistii din Iasi au deschis un dosar penal in acest caz si fac cercetari pentru a stabili intreaga situatie de fapt

