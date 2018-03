Filmul "Un pas in urma serafimilor", marele castigator al galei Premiilor Gopo "Un pas in urma serafimilor", debutul in lungmetraj al regizorului Daniel Sandu, a fost marele castigator al galei premiilor Gopo, ce a avut loc marti seara, la Teatrul National Bucuresti (TNB), productia adjudecandu-si, printre altele, distinctiile pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu si cel mai bun actor in rol principal.

