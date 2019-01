Filmul „Touch Me Not”, premiat cu Ursul de Aur la Festivalul de la Berlin 2018, va fi lansat în România pe 15 martie, la Festivalul Internaţional de Drepturile Omului One World, iar proiecţia va fi însoţită de seria de dezbateri publice „Politicile corpului”, arată un comunicat remis MEDIAFAX.

Protagoniştii filmului „Touch Me Not” şi activişti pentru drepturile omului din toate colţurile Europei vor dubla lansarea românească a peliculei cu un dialog direct cu publicul român despre subiectele sensibile şi de... citeste mai mult