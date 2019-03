Filmul "Touch me not" al regizoarei Adina Pintilie ajunge după un an de la câștigarea Ursului de Aur pe marile ecrane de la noi. Dacă nu sunt destui spectatori în primul weekend, filmul va fi scos din programul marilor cinematografe. Touch me not e invitație la dialog, adresată spectatorului, care e îndemnat să-și pună sub semnul întrebării ideile preconcepute despre intimitate, sexualitate și corp.

COOLTURA "Touch me not", în cinematografe EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Touch me not e conceput ca un amestec de documentar și ficțiune, ca o experiență terapeutică pentru personaje, dar... citeste mai mult

azi, 10:40 in Cultura-Media, Vizualizari: 22 , Sursa: TVR in