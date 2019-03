Proiecţie de gală a filmului câştigător al Ursului de Aur, astăzi, la Brașov, la Centrul Cultural Reduta

„Touch me not”, filmul de debut al Adinei Pintilie, care a luat Ursul de Aur la Berlinale în 2018, va putea fi văzut şi la Braşov.

Proiecţia de gală a peliculei va rula în această seară (13 martie 2019), de la ora 19.00, la Centrul Cultural Reduta.

Braşovenii vor putea viziona pelicula şi apoi vor putea interacţiona cu cei din echipa filmului, pentru că la proiecţie vor asista protagonistele Laura Benson şi Hanna Hofmann, precum şi cineasta Adina Pintilie.

Centrul Cultural Reduta va găzdui o dezbatere deschisă „Touch me not - Politicile Corpului”,... citeste mai mult

