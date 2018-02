Filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, este o dramă acidă despre o mamă care închiriază trei panouri publicitare pentru a atrage atenţia publicului asupra lentorii cu care se desfăşoară ancheta privind asasinarea fiicei sale. Lungmetrajul, care fusese nominalizat la nouă premii BAFTA, a mai primit trofee pentru cel mai bun scenariu original, cel mai bun rol principal feminin - Frances McDormand - şi cel mai bun rol secundar masculin - Sam Rockwell.

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a... citeste mai mult

azi, 00:39 in Cultura-Media, Vizualizari: 35 , Sursa: Mediafax in