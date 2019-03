La un an după ce a câştigat marele premiu al Festivalului de Film de la Berlin, ”Touch Me Not” apare în cinematografele din România, începând cu data de 15 martie.

Regizoarea Adina Pintilie vorbeşte, de la ora 15.00, despre parcursul ”Touch Me Not” de până acum, despre aşteptările sale privind reacţia publicului larg românesc, dar şi despre momentele în care acesta din urmă va putea să discute cu o parte din distribuţia filmului.

„Touch Me Not“, în regia Adinei Pintilie, vorbeşte despre frica de intimitate, despre reprimarea emoţiilor, dar şi despre cum ar trebui... citeste mai mult

