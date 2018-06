Filmul "Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari", in competitia oficiala la Karlovy Vary IFF Cel mai nou lungmetraj scris si regizat de Radu Jude, „Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari”, va avea premiera mondiala in cadrul Festivalului International de Film de la Karlovy Vary.

