Filmul "First Man", în regia lui Damian Chazelle, cu Ryan Gosling în rolul principal, va deschide în acest an Festivalul de Film de la Veneţia, au informat joi organizatorii, citaţi de DPA.

Pelicula, în care Gosling dă viaţă lui Neil Armstrong, primul astronaut care de a pus piciorul pe Lună în 1969, va fi proiectat pe 29 august în cadrul filmelor care vor concura anul acesta pentru cel mai râvnit trofeu al Festivalului, "Leul de Aur".

"Anunţul premierei mondiale a filmului vine în ajunul celei de-a 49-a aniversări a aselenizării Apollo 11", se indică în declaraţia organizatorilor.

