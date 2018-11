Intro. În aceste momente, la Colegiul Pedagogic „Constantin Brătescu“ are loc vizionarea filmului documentar „Adrian V. Rădulescu –ctitorul“, alăturându-se, astfel, proiectului iniţiat şi finanţat de cotidianul ZIUA de Constanţa de a celebra, cu prilejul Zilei Dobrogei şi în an centenar, personalitatea istoricului Adrian V. Rădulescu.



